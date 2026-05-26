El Reina Sofía incorpora obras de artistas vinculados a Mallorca en su colección permanente. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha incorporado a su colección permanente obras de varios artistas vinculados a Mallorca dentro del recorrido expositivo 'Arte contemporáneo 1975-presente'.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, entre los creadores presentes figuran Miquel Barceló, Joan Miró, Toni Catany, Ana Laura Aláez y Susy Gómez, cuyas obras pasan a formar parte del discurso museográfico del centro.

En este contexto, la artista mallorquina Susy Gómez ha participado en la presentación de su obra 'Montaña Caballo Bernat', que se integra en el nuevo recorrido expositivo del museo junto a otras piezas de la autora.

En este mismo proyecto, la artista Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964, residente en Mallorca) presenta 13 piezas que refuerzan un lenguaje escultórico y performativo que interroga identidades, cuerpos y espacios.

El museo incorpora un conjunto amplio y significativo de obras de creadores vinculados a Mallorca, entre los que destaca Miquel Barceló (Felanitx, 1957), con 35 piezas de pintura y escultura como 'Animal del pintor', 'Trucha', 'Endemismos' o 'Two Poles', entre otras.

También está presente Joan Miró (Barcelona, 1893-Palma, 1983) con la obra 'Tela quemada 4', perteneciente a su serie de los años setenta, marcada por la experimentación con la materia y el gesto pictórico.

Finalmente, Toni Catany (Llucmajor, 1942-2013) participa con cuatro fotografías incluidas en el recorrido expositivo 'Cuatro direcciones: fotografía contemporánea española, 1970-1990'.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha valorado la relevancia de la presencia de obra vinculada a Mallorca en el museo y, en especial, la pieza de Gómez, que ha calificado como "un símbolo arraigado al paisaje y a la identidad de la isla".