Rescatada una mujer tras sufrir un ahogamiento en una playa de Eivissa

Rescatada una mujer que sufrió un ahogamiento en una playa de Eivissa - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de salvamento y socorrismo de Sant Antoni de Portmany ha rescatado este jueves a una mujer que se estaba ahogando en la playa de Es Pouet.

Según ha informado el Ayuntamiento, el incidente se ha producido en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, si bien debido a la proximidad del punto del suceso, han sido los socorristas de Sant Antoni los que han actuado.

Así, han sacadao del agua a la mujer, que se encontraba inconsciente en el momento del rescate. Una vez en tierra, el personal de socorrismo ha iniciado las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos sanitarios del 061, quienes han estabilizado a la paciente antes de trasladarla al Hospital de Can Misses.

En el operativo también han participado agentes de la Policía Local de Sant Antoni y de la Policía Local de Sant Josep, que han colaborado en la gestión de la emergencia y en la seguridad de la zona.

El Ayuntamiento ha querido destacar la "rápida y eficaz actuación" del equipo de socorristas, cuya intervención ha sido determinante para salvar la vida de la mujer, subrayando la importancia de la coordinación entre servicios de emergencia en este tipo de situaciones.