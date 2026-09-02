Rescatado un joven tras sufrir un ahogamiento en Formentera

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

FORMENTERA, (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencias de Formentera han rescatado a un joven británico con síntomas de ahogamiento en la zona de s'Espalmador, después de recibir un aviso del 112 a les 13.30 horas.

El Consell Insular ha explicado que los socorristas se han desplazado a s'Espalmador para atender a la víctima e iniciar el traslado.

Durante el trayecto, el joven ha sido transferido a otra embarcación del mismo servicio de socorrismo y ha sido trasladado hasta la zona de Illetes.

Una vez en tierra, el joven ha sido atendido y trasladado por servicios sanitarios del 061.

En el operativo han participado el servicio de socorrismo del Consell, la Guardia Civil, la Policía Local de Formentera y el 061.