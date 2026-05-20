Rescatados 37 migrantes llegados a Formentera y Mallorca en dos pateras

Archivo - Embarcación de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 37 personas migrantes llegadas este miércoles a Mallorca y Formentera, a bordo de dos pateras.

El primer rescate, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido lugar a las 06.11 horas en el mar a unas dos millas al sur del Faro de Ses Salines, en Mallorca. A bordo de esta embarcación viajaban 25 personas de origen subsahariano.

Más tarde, a las 07.50 horas, la Guardia Civil ha interceptado a 16 personas de origen magrebí en el camino de s'Estufador, en Formentera.

Con ellas, en lo que va de semana han llegado 142 migrantes a bordo de ocho pateras a las costas de Baleares.