Rescatados 60 migrantes a bordo de tres pateras en Formentera

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a un total de 39 personas a bordo de tres pateras en el sureste de Formentera entre este viernes y la madrugada de este sábado.

Según la información de la Delegación del Gobierno en Baleares, el primer rescate se llevó a cabo este viernes a las 16.00 horas a 24 millas al sureste de Formentera. En la embarcación viajaban 23 personas de origen subsahariano.

Más tarde, a las 20.00 horas, se rescató a 16 personas, de origen magrebí, a 60 millas al sureste de Formentera. Estos dos rescates elevan a 58 los migrantes llegados a la isla el viernes.

Igualmente, la madrugada de este sábado, a las 04.00 horas, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y la Guardia Civil han interceptado a 21 personas, de origen magrebí, en la playa La Fragata, también en Formentera.