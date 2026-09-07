Rescatados dos excursionistas tras sufrir una caída y una indisposición en distintos puntos de Mallorca

Archivo - El helicóptero de la Guardia Civil en un rescate en Mallorca - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos excursionistas en puntos distintos de Mallorca, a uno de ellos tras sufrir una indisposición severa y, a otra, debido a una caída.

El primer rescate se activó durante la mañana del domingo tras recibir la alerta sobre una joven española de 27 años que había sufrido una caída el día anterior mientras realizaba senderismo, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

La joven herida tenía una lesión de rodilla que le imposibilitaba desplazarse a pie y se encontraba resguardada en el refugio de Arenalet de s'Aubarca.

Los especialistas y personal del Samu 061 se desplazaron de inmediato al lugar en el helicóptero de la Guardia Civil y valoraron el estado de la mujer, diagnosticando un posible esguince.

Tras ser estabilizada y acomodada a bordo, fue trasladada hasta la base aérea de Son Sant Joan donde quedó a cargo de un familiar.

Posteriormente, durante la tarde, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil coordinó un nuevo dispositivo tras ser notificado la indisposición de un hombre sueco de 75 años.

El excursionista se encontraba realizando una ruta guiada en el tramo de la GR-21 en dirección a Sant Elm, a la altura del Puig Gros, cuando comenzó a sufrir una indisposición severa que le imposibilitaba continuar con el recorrido.

Hasta el lugar se desplazaron los mismos componentes en el helicóptero de la Guardia Civil. Debido a la orografía del terreno, los especialistas y el médico descendieron y atendieron al herido 'in situ'.

Así, rescataron al hombre mediante un ciclo de grúa debido a la imposibilidad de aterrizar la aeronave y posteriormente lo trasladaron hasta un centro hospitalario para su evaluación.