Rescatan a 21 migrantes a diez millas al sur de Mallorca

Archivo - Patera en Eivissa, en una foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han participado en el rescate de 21 personas que viajaban en una embarcación, a diez millas al sur de Mallorca.

El avistamiento se ha producido alrededor de las 09.30 horas de este domingo, cuando se ha organizado el operativo para asistir a estos migrantes de origen subsahariano, según ha informado Delegación del Gobierno en Baleares.

Con esta veintena de personas, el número de migrantes llegados a las costas de Baleares este domingo asciende hasta las 50.