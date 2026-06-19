Rescatan a 28 migrantes a bordo de una patera al sur de Formentera

Archivo - Una patera en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 28 migrantes que navegaban al sur de Formentera a bordo de una patera.

La interceptación, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido lugar sobre las 13.40 horas de este viernes a 0,2 millas al sur de la menor de las Pitiusas.

A bordo de la embarcación viajaban 28 personas de origen subsahariano.

En lo que va de semana han llegado a las costas de Baleares al menos 176 migrantes a bordo de siete embarcaciones. Cerca del ecuador del año, de acuerdo con el recuento de Europa Press en base a los datos del Gobierno, han arribado 2.297 personas.