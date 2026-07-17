Rescatan a 32 migrantes a bordo de una patera que navegaba al sur de Cabrera

Archivo - Embarcación de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 32 migrantes de origen subsahariano que viajaban a bordo de una patera que navegaba a una milla al sur de la isla de Cabrera.

El rescate ha tenido lugar sobre las 09.10 horas de este viernes, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares.

Han intervenido efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Destacamento Fiscal y Fronteras del Puerto de Palma.

Según los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno, en lo que va de año han llegado a Baleares más de 3.200 migrantes a bordo de unas 170 pateras.