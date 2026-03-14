Rescatan una embarcación precaria al sur de Mallorca que no podía facilitar sus coordenadas

Archivo - Una Salvamar de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y marítimos de Salvamento Marítimo han desplegado este sábado un operativo para localizar al sur de Mallorca una embarcación precaria que tenía dificultades para comunicar su ubicación.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la embarcación ha dado la voz de alarma y ya ha sido localizada. Una embarcación Salvamar de Salvamento Marítimo está llevando a cabo el rescate.