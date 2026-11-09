Rescatan en helicóptero a un anciano tras caerse haciendo senderismo en el Castell d'Alaró

Helicóptero de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el SAMU 061 han rescatado en helicóptero a un hombre de 79 años que ha sufrido diversas lesiones tras una caída en el Castell d'Alaró.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.00 horas del pasado sábado, cuando los servicios de emergencias recibieron un aviso de que un senderista había sufrido una lesión en un tobillo y en la cadera como consecuencia de una caída, lo que le impedía continuar el camino.

Tras la alerta, se activó el protocolo de rescate integrado por agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), la Unidad Aérea y los sanitarios del 061.

Los intervinientes estabilizaron a la víctima y le evacuaron en helicóptero hasta el Hospital Comarcal de Inca.

La Guardia Civil recomienda a la hora de salir a la montaña, adecuar la práctica a las condiciones físicas, hacerlo debidamente equipados con material necesario para la actividad que se va a desarrollar y seguir las recomendaciones de los expertos en materia de seguridad con el fin de evitar accidentes.