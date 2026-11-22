Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado en helicóptero a una turista que ha sufrido una lesión en un camino de difícil acceso en la zona de Capdepera.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 15.00 horas de este domingo.

La víctima se encontraba en un camino de difícil acceso de Capdepera cuando ha sufrido una caída accidental y ha sufrido lesiones leves.

Los bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos, han rescatado a la herida y la han trasladado en helicóptero hasta una zona en la que le esperaba una ambulancia del 061.

Los sanitarios la han atendido y la han trasladado al Hospital de Llevant, donde ha ingresado en estado leve.