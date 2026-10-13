Rescatan a una mujer de 78 años que sufrió una caída en Eivissa

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha rescatado a una mujer de 78 años que había sufrido una caída en su domicilio, según ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado en el que detalla que los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado sábado.

En concreto, sobre las 02.00 horas del sábado la sala del 092 recibió el aviso de un vecino que alertaba de que escuchaba a una mujer mayor gritar y quejarse de dolor desde el interior de su vivienda. El vecino, conocedor de que la mujer vivía sola y había sufrido caídas anteriormente, había intentado contactar con ella sin obtener respuesta.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó al inmueble, situado en el barrio de Ca n'Escandell donde los agentes pudieron escuchar los gritos de auxilio de la mujer y comprobaron que no era posible acceder a la vivienda por la puerta principal.

Ante la urgencia de la situación y la posibilidad de que la mujer llevara varias horas caída en el suelo, uno de los agentes decidió escalar por la fachada del edificio, ayudado por un compañero que le impulsó y sostuvo durante la maniobra. Tras conseguir alcanzar el balcón de la primera planta, logró acceder al interior de la vivienda a través de una persiana y abrir la puerta para facilitar la entrada del resto de agentes y de los servicios sanitarios.

Una vez dentro, localizaron a la mujer sentada en el suelo del baño, donde había sufrido una caída y manifestaba sentir dolor. Los agentes la asistieron, ayudándola a incorporarse y sentarse en una silla, al tiempo que solicitaron la intervención de los servicios sanitarios.

Una ambulancia del 061 se desplazó hasta el domicilio y, tras valorar su estado, fue trasladada al Hospital Can Misses para recibir atención médica.

Desde el Ayuntamiento de Eivissa han reconocido la rápida respuesta, la profesionalidad y la implicación personal de los agentes que participaron en esta actuación, así como la colaboración del vecino cuya llamada permitió activar el dispositivo de asistencia.