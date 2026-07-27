Rescatan a una mujer en cala Falcó y la trasladan en helicóptero al hospital

Archivo - El helicóptero de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a una mujer en la zona de cala Falcó y la han trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Inca.

La intervención, según ha informado el cuerpo, ha tenido lugar sobre las 14.00 horas de este lunes.

La mujer, de mediana edad, presentaba un dolor torácico que le ha llevado a llamar a los servicios de emergencias.

Ha sido rescatada por el helicóptero Sa Milana y trasladada al Hospital de Inca para recibir atención médica.