Rescatan una patera con 26 migrantes al sureste de Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares.
Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 23 septiembre 2026 12:15
Seguir en

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil ha rescatado a una patera en la que viajaban 26 migrantes, que se encontraba a ocho millas al sureste de Formentera.

La intervención se ha producido sobre las 08.30 horas de este miércoles, cuando han acudido a auxiliar a este grupo de personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Con este nuevo rescate, el número de migrantes interceptados este miércoles asciende a un total de 78.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado