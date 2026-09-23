Rescatan una patera con 26 migrantes al sureste de Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo
PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil ha rescatado a una patera en la que viajaban 26 migrantes, que se encontraba a ocho millas al sureste de Formentera.
La intervención se ha producido sobre las 08.30 horas de este miércoles, cuando han acudido a auxiliar a este grupo de personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.
Con este nuevo rescate, el número de migrantes interceptados este miércoles asciende a un total de 78.