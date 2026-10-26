Rescate al atardecer en el Puig des Teix: evacuan en helicóptero a una excursionista lesionada hasta Son Espases

1128649.1.260.149.20261026162702 Rescatan en helicóptero a una excursionista herida en el Puig des Teix - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el SAMU 061 han rescatado en helicóptero a una excursionista que sufrió una lesión en el tobillo cuando se encontraba en una zona montañosa entre el Puig des Teix y Valldemossa.

La actuación tuvo lugar sobre las 18.35 horas del pasado sábado, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares en un comunicado.

La central del 061 recibió un aviso alertando de que una senderista había sufrido un tropiezo, se había lesionado un tobillo y era incapaz de continuar el descenso.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y el Servicio Aéreo (SAER) de la Guardia Civil, así como un médico del 061, se desplazaron en helicóptero hasta la zona.

Una vez en el lugar, los especialistas localizaron a la víctima y a su acompañante, quienes realizaron señales con su frontal para llamar la atención de los rescatistas.

El helicóptero se apoyó parcialmente en tierra, permitiendo que dos agentes y el médico pudieran bajar y atender a la excursionista. Después la subieron y la trasladaron al Hospital Universitario Son Espases.