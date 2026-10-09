La reserva estratégica de suelo de Son Güells amplía su capacidad a 235 viviendas, más de la mitad protegidas

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el acuerdo por el que se actualiza y amplía el cómputo de viviendas previstas en la reserva estratégica de suelo (RES) del ámbito de Son Güells, en el municipio de Palma, hasta las 235, de las cuales más de la mitad tendrán algún régimen de protección pública.

La ampliación, ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, se produce en aplicación de la ley de proyectos residenciales estratégicos.

La aplicación de la normativa actual aumenta la edificabilidad y densidad previstas inicialmente en la Ley autonómica de 2008, que reguló la implantación de la figura de las denominadas reservas estratégicas de suelo.

Con el nuevo cómputo, la RES de Son Güells tendrá capacidad para acoger hasta 235 viviendas, de las que 118 serán protegidas o de precio tasado. Inicialmente se habían previsto 198 viviendas, 99 asequibles y otras tantas libres.