Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 36% durante el mes de septiembre

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PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares se han situado en el 36% durante el mes de septiembre, dos puntos por debajo del 38% registrado en agosto, según la información de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Esta evolución responde al descenso de las reservas en Mallorca y Eivissa, mientras que Menorca ha experimentado una recuperación. En cuanto a los escenarios de sequía, cuatro unidades de demanda se encuentran en situación de alerta y son Artà, es Pla, Manacor-Felanitx y Migjorn.

Por islas, Mallorca ha pasado del 38% al 36%, mientras que Eivissa ha registrado un descenso de cuatro puntos, del 37% al 33%. En cambio, Menorca ha mejorado sus reservas, que han aumentado del 33% al 38%, pese a las escasas precipitaciones registradas durante el mes. En conjunto, la situación de Baleares es inferior a la de septiembre de 2025, cuando las reservas se situaban en el 44%.

LA RECUPERACIÓN DE MENORCA PESE A LA ESCASEZ DE PRECIPITACIONES

La evolución de Menorca es especialmente significativa, ya que las reservas han aumentado cinco puntos durante un mes en el que únicamente se han registrado 3,4 litros por metro cuadrado de precipitación, frente a los 60 habituales.

Esta circunstancia se explica porque la evolución de las reservas subterráneas no depende exclusivamente de la lluvia caída durante el mismo mes.

Los acuíferos tienen una respuesta gradual a las precipitaciones, ya que el agua necesita tiempo para infiltrarse en el terreno y alcanzar las capas subterráneas. Por este motivo, los efectos de lluvias anteriores pueden reflejarse en los niveles de los acuíferos semanas o meses después.

Además, las reservas también están condicionadas por el volumen de agua que se extrae de los acuíferos. Así, una disminución de las extracciones puede favorecer la estabilización o recuperación de los niveles, incluso en períodos con precipitaciones escasas. En consecuencia, un aumento de las reservas no implica necesariamente que haya llovido más durante ese mes.

Pese a esta evolución positiva, Menorca continúa en situación de prealerta, por lo que se mantiene la necesidad de realizar un seguimiento de los recursos disponibles y de avanzar en las medidas destinadas a reducir la presión sobre los acuíferos.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SEQUÍA HIDROLÓGICA

El índice de sequía hidrológica del archipiélago se ha mantenido estable durante septiembre, con un valor global de 0,342, idéntico al registrado en agosto y ligeramente superior al de hace un año (0,337).

Según el mapa del índice de sequía, tres unidades de demanda se encuentran en situación de alerta (Artà, Manacor-Felanitx y es Pla), lo que representa el 22,5% del territorio.

Otras seis permanecen en prealerta (Menorca, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud y Eivissa), que abarcan el 75,9%, mientras que Formentera es la única unidad en situación de normalidad, con el 1,6% restante.

Durante septiembre, cuatro unidades de demanda han registrado un descenso de su índice, otras cuatro han mejorado y dos se han mantenido prácticamente estables. Destaca especialmente la recuperación de Migjorn, que ha pasado de 0,286 a 0,344, mientras que los descensos más significativos se han producido en Artà y Manacor-Felanitx.

UN SEPTIEMBRE SECO CON PRECIPITACIONES POR DEBAJO DE LA MEDIA

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), septiembre ha sido un mes seco en el conjunto de Baleares. La precipitación media ha sido de 47 litros por metro cuadrado, frente a los 68 habituales para este período, lo que representa un déficit del 30%.

Por islas, Mallorca ha registrado una precipitación media de 55 litros por metro cuadrado, frente a los 65 habituales. En Menorca, las precipitaciones han sido especialmente escasas, con apenas 3,4 litros por metro cuadrado, muy por debajo de los 60 de referencia.

En Eivissa se han recogido 10 litros por metro cuadrado, frente a los 76 habituales, mientras que en Formentera también se han registrado 10 litros por metro cuadrado, frente a los 44 de media.

En cuanto a la precipitación acumulada durante los últimos doce meses, el conjunto de las Islas se sitúa en el 94% de la media histórica, un porcentaje que se mantiene tanto en Mallorca como en Menorca y las Pitiusas.

PREVISIÓN PARA EL MES DE OCTUBRE

De cara al mes de octubre, y teniendo en cuenta la situación hidrológica actual y la época del año, se prevé un ligero incremento de las reservas hídricas en el conjunto de Baleares.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua mantiene el seguimiento de la evolución de los recursos hídricos en todas las unidades de demanda, especialmente en aquellas zonas que se encuentran en situación de alerta, e insiste en la importancia de hacer un uso responsable del agua.