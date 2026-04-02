Los residentes del albergue Casa de Família celebran el Jueves Santo con una misa y una merienda - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los resientes del albergue Casa de Família de Palma han celebrado el Jueves Santo con una misa oficiada por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y una merienda.

Al acto, que ha tenido lugar la mañana de este jueves, han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez.

"Compartir momentos como estos nos permite acercarnos a la realidad de las personas más vulnerables de nuestra isla y entender mejor el impacto real que tienen los servicios sociales que gestionamos en el Consell de Mallorca. Queremos que sientan que estamos a su lado", ha dicho el presidente de la institución insular.

Galmés ha podido conocer de primera mano el funcionamiento y el día a día del albergue Casa de Família, centro que está gestionado por la Fundació Social La Sapiència y que hace unas semanas celebró su 50 aniversario.

Después de la misa, los usuarios han podido disfrutar de una merienda con los dulces tradicionales de estas fiestas como los 'crespells', las 'panades' y los 'rubiols', según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

"La tradición que hoy compartimos refuerza los lazos que nos unen como comunidad y pone en primer plano valores como la solidaridad y la convivencia", ha subrayado Galmés.

Casa de Família ofrece 170 plazas concertadas con el IMAS y dispone, por un lado, de un Servicio de Acogida Residencial dirigido a personas en situación de exclusión social con perfil sociosanitario y por otro, un Servicio de Acogida e Inserción Social destinado a personas en situación de exclusión social y posibilidades de inserción sociolaboral.

A todas ellas se les ofrece alojamiento temporal y permanente, higiene, alimentación y atención sanitaria y psicosocial. Para llevar a cabo esta labor cuenta con 80 profesionales, entre psicólogos, enfermeros, educadores sociales, monitores, personal de limpieza y cocina, entre otros.