Restauran la placa conmemorativa del centenario del nacimiento de Antoni Maura en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha restaurado la placa conmemorativa del centenario del nacimiento de Antoni Maura, presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII.

Una vez finalizado el proceso de limpieza y restauración, ha informado el Consistorio en un comunicado, placa vuelve a estar situada en su ubicación habitual, el número 8 de la plaza Llorenç Villalonga.

La actuación ha formado parte del proyecto integral de remodelación de esta céntrica plaza de Palma y su ejecución fue adjudicada a través de una contratación directa con un valor económico estimado de casi 7.500 euros.

La placa está situada en la fachada de la casa donde el político mallorquín nació el 2 de mayo de 1853. En conmemoración del centenario de su nacimiento, en 1953, el Ayuntamiento la colocó con el texto "a la perpetua memoria del nacimiento en esta casa del preclaro Hijo Ilustre de esta ciudad, el insigne estadista don Antonio Maura Montaner".

Aunque en líneas generales la pieza presentaba un estado de conservación relativamente bueno, el paso del tiempo había hecho que el color negro de las letras se hubiera ido deteriorando, haciendo que resultara casi imposible leer el texto. También había ido acumulando suciedad y el desgaste ocasionado por los efectos meteorológicos.

La labor de restauración ha contemplado la limpieza del material de piedra caliza de la placa, especialmente los escudos, así como del mármol que apoya las letras que conforman la dedicatoria y el relieve decorativo que se encuentra en medio del texto.

Igualmente, se ha restituido completamente el color negro de las letras para que se puedan leer con facilidad, a pesar de la considerable altura a la que está situada la placa.

Considerado uno de los políticos más influyentes de su época, Antoni Maura presidió el Consejo de Ministros en cinco etapas distintas, coincidiendo con el reinado de Alfonso XIII: entre 1903 y 1904; entre 1907 y 1909; en 1918; en 1919, y entre 1921 y 1922.

Además, durante su carrera política, estuvo al frente de los ministerios de Ultramar (de 1892 a 1894); Gracia y Justicia (1894 y 1895), y Gobernación (1902 y 1903). Igualmente, fue miembro de la Real Academia Española desde 1903 y dirigió esta institución a partir de 1913 y hasta su muerte, el 13 de diciembre de 1925.