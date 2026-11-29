PALMA DE MALLORCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Baleares. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Para el Congreso, Baleares constituye una sola circunscripción y elige ocho diputados. La representación se calcula con los votos del conjunto del archipiélago, sin un reparto separado para cada isla.

CÓMO VOTÓ BALEARES EN 2023

El PP fue la candidatura más votada en las generales de 2023, aunque empató con el PSOE a tres escaños. Sumar y Vox obtuvieron un diputado cada uno.