Retiran tumbonas y grandes butacas hinchables instaladas en Es Trenc por un grupo para ver el eclipse

Agentes de Medio Ambiente retiran las grandes butacas hinchables instaladas en Es Trenc por un grupo para ver el eclipse. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de Medio Ambiente del Govern han retirado este miércoles un gran despliegue de mobiliario y material instalado por un grupo de personas para ver el eclipse.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una publicación en redes sociales, a las 11.00 horas ya se había retirado todo lo que un grupo había instalado. En concreto había tumbonas, sombrillas, cojines, butacas hinchables, mesas, sillas y telas.

Las imágenes las ha compartido inicialmente en redes sociales una usuaria a primera hora de la mañana de este miércoles para denunciar la instalación del material.