La reunión entre Felipe VI y Vivas para abordar la crisis migratoria en Ceuta, en imágenes

El Rey VI junto a Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el Palacio de Marivent, a 6 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España).- RAÚL TERREL / EUROPA PRESS

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este jueves en el Palacio de Marivent al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la crisis originada a raíz de la entrada de más de 70.000 personas migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

Vivas se ha desplazado expresamente a Palma este jueves para asistir a la audiencia a la que le ha convocado el monarca, quien le ha recibido en la entrada de su residencia de verano pasadas las 17.50 horas.

Antes, ha aprovechado su visita para mantener un encuentro de cortesía con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la que la crisis migratoria también ha sido el tema central.

Estas son algunas de las mejores imágenes de ambas reuniones captadas por los fotógrafos de Europa Press Raúl Terrel y Javier Fernández Ortega: