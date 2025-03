Ribot, Kruzelaegi, Yllanes y Zameza, elegidos miembros de la dirección estatal de Sumar

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los baleares Aurora Ribot, Borja Kruzelaegi, Juan Pedro Yllanes e Itziar Zameza han sido elegidos miembros de la dirección estatal de Sumar, en la Asamblea estatal de este fin de semana, al integrar la lista encabezada por Lara Hernández y Carlos Martín.

A través de una nota de prensa, Sumar Baleares ha informado que la Asamblea estatal de Movimiento Sumar ha concluido con la elección este sábado de una nueva coordinación estatal en la que las Islas tendrán una representación destacada, con Aurora Ribot, Borja Kruzelaegi, Juan Pedro Yllanes e Itziar Zameza, quienes formarán parte del equipo que dirigirá el proyecto en esta nueva etapa.

La coordinadora autonómica, Aurora Ribot, ha insistido en la importancia de fortalecer el espacio de la izquierda. En este sentido, ha asegurado que "desde Sumar Baleares se reafirma el compromiso con una alternativa de gobierno que pone en el centro los derechos de la ciudadanía y hace frente a un modelo económico depredador del territorio basado en la especulación y el beneficio de unos pocos por encima de los intereses de la ciudadanía". Para ello, ha considerado "imprescindible que Sumar se refuerce de cara al nuevo ciclo electoral". Algo en lo que el partido "ya está trabajando", porque, ha hecho hincapié, "es la única manera de echar a estos mercaderes de nuestra casa y recuperar Baleares para su gente".

Por su parte, el también coordinador autonómico, Borja Kruzelaegi, ha criticado "la sumisión del Govern balear a los grandes hoteleros y fondos buitre". "Negar la masificación turística y secuestrar la Ley de Vivienda que pone tope a los precios del alquiler demuestra que la prioridad del PP no es garantizar el derecho a una vida digna, sino asegurar el negocio de unos pocos", ha denunciado, acusando a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de que "no preside el Govern" si no que "lo que hace es gestionar un centro comercial de lujo llamado Baleares, donde todo está en venta para quien pueda pagarlo".

"Su agenda de gobierno no es trabajar para los 1.200.000 residentes", ha criticado Borja Kruzelaegi, "sino poner una alfombra roja para que los grandes empresarios hoteleros y los especuladores sigan convirtiendo nuestras islas en un resort de lujo solo al alcance de unos pocos. Y mientras, condena a muchas familias a malvivir en autocaravanas", ha lamentado.

El exvicepresidente del Govern y ahora miembro de la ejecutiva estatal de Sumar, Juan Pedro Yllanes, ha señalado por su parte que "las propuestas interesantísimas acerca de la creación de un modelo de país que siga ahondando en las políticas progresistas y la absoluta necesidad de una fuerza política que respalde a un electorado que se quedó huérfano en Baleares, impulsa a presentar este primer paso de Movimiento Sumar en Baleares para que de aquí a dos años sea una opción importante para que todos los votantes de las Islas puedan darle su confianza para hacer frente a la ola reaccionaria que se viene encima".

La ibicenca Itziar Zameza ha señalado finalmente "la creciente precarización que" a su juicio "viven las islas como consecuencia de un modelo turístico masificado y desregulado que se arrastra desde hace décadas y que ningún gobierno ha querido replantear seriamente". "Desde hace demasiado tiempo, se prioriza la llegada de millones de turistas por encima del bienestar de quienes vivimos aquí todo el año e incluso del equilibrio con nuestra propia tierra, que también sufre las consecuencias. La ciudadanía nos sentimos figurantes en nuestra propia casa, mientras acceder a una vivienda digna o sostener una vida con estabilidad se hace cada vez más difícil", ha explicado.

Una veintena de personas de Baleares se han desplazado este fin de semana a Madrid como delegadas de Sumar Baleares para participar en la votación de la nueva coordinación estatal, así como en el debate de enmiendas del Documento Político y Organizativo de Sumar. Con esta amplia participación, Sumar Baleares ha reforzado su implicación en la construcción de un proyecto estatal que haga frente también a los desafíos sociales y ambientales de las islas.