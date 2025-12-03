Un robot que promueve la donación de sangre en Son Espases

La consellera de salud de baleares, Manuela García, la gerente del Banco de Sangre de Baleares , Rosa María Tarragó, la directora técnica del Banco de Sangre, Teresa Giménez, y un representante de la empresa desarrolladora - EUROPA PRESS

El Hospital Universitario Son Espases ha presentado este miércoles un robot autónomo diseñado para promover e informar sobre la donación de sangre y otras formas de donación dentro del propio centro sanitario.

La gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, Rosa María Tarragó, ha informado en rueda de prensa de que sin la donación de sangre "la actividad de un hospital sería impensable", y ha recalcado que este nuevo dispositivo no solo incorpora innovación tecnológica, sino que supone "una forma de promoción, sensibilización y visibilización".

Según ha explicado, el robot se convierte en un aliado para fomentar la cultura de la donación, y sitúa a Son Espases como el primer hospital del país en poner en marcha un proyecto de estas características.

UN ROBOT PIONERO A NIVEL EUROPEO Y MUNDIAL

Un representante de la empresa desarrolladora Bumerania Robotice, Isidro Fernández, ha destacado que se trata de un proyecto "pionero tanto a nivel europeo, como a nivel mundial". Según ha dicho, este avance sitúa al Banco de Sangre de Baleares como una entidad innovadora y referente en la introducción de robótica en causas con impacto social.

Según ha señalado, el robot ha sido diseñado específicamente para la promoción activa de la donación y su función principal es informar a los usuarios del hospital de manera autónoma y personalizada, convirtiéndose en un nuevo canal de sensibilización. Dispone de sensores que le permiten desplazarse de forma segura por una superficie de hasta 5.000 metros cuadrados, patrullando las instalaciones sin supervisión. Cuando la batería alcanza el 10%, regresa automáticamente a su base de carga. Su autonomía total es de unas 12 horas.

PROMOCIÓN ACTIVA Y ACOMPAÑAMIENTO AL DONANTE

Según ha informado Fernández, a diferencia de otros sistemas informativos, el robot no espera a que los usuarios se acerquen a él ya que es capaz de detectarlos y dirigirse a ellos. Además, ha sido diseñado con un aspecto "cercano y humanizado", con los colores corporativos del Banco de Sangre y una interfaz accesible.

Incorpora una pantalla táctil de 14 pulgadas en alta definición, con información disponible en castellano y catalán. Entre sus contenidos se incluyen vídeos explicativos, requisitos para donar, datos actualizados sobre las necesidades del banco y un acceso directo para pedir cita online.

Cuenta, además, con una función de acompañamiento y, si el usuario lo solicita, el robot guía físicamente al donante hasta la zona destinada a las donaciones. Para facilitar su transporte y uso en futuras campañas, se ha diseñado una caja a medida que permite desplazarlo a otros centros.

Según han subrayado, el objetivo del robot no es sustituir a ningún profesional, sino liberar tareas informativas para que el personal pueda centrarse en aspectos clínicos prioritarios.

La gerente del Banco de Sangre ha remarcado que el objetivo principal del robot es "la promoción" y ha explicado que la idea surgió con la intención de impulsar la sensibilización. Cuando apareció la oportunidad de desarrollarlo, ha dicho, "se llevó adelante pese a la dificultad, al tratarse de una idea tan pionera".

La finalidad del proyecto es que el robot se convierta en un icono identificable de la donación en Baleares. Según ha dicho, el robot puede cambiar sus rutas de forma sencilla dentro del sistema operativo, por lo que en un futuro podrá trabajar en otros hospitales o en espacios como centros comerciales donde se realicen campañas de donación.

IMPORTANCIA DE DONAR SANGRE

Por su parte, la consellera de Salud, Manuela García, ha recordado que "con solo una donación se pueden salvar tres vidas", ya que de cada extracción se obtienen glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

Además, ha insistido en que la sangre es imprescindible para el funcionamiento diario de un hospital y que el sistema sanitario balear necesita alrededor de 200 bolsas diarias para cubrir la demanda.

García también ha destacado la labor del Banco de Sangre de Baleares, asegurando que "la sangre de Baleares es la más segura que se puede encontrar". Ha explicado que recientemente se ha detectado el primer caso en Europa de un virus similar al del Nilo, y que, desde el primer momento, se han activado todas las pruebas necesarias para garantizar la máxima seguridad de las donaciones.

Según ha añadido, actualmente, el Banco de Sangre "es autosuficiente y cubre sus necesidades gracias a las donaciones de la ciudadanía balear". Además, gestiona otros tipos de donación "menos conocidos", como la sangre de cordón umbilical para la obtención de células madre, la leche materna destinada a neonatos o las donaciones de tejidos.