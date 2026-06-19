Rodríguez destaca que Baleares contará este año con 200 guardias civiles más

Archivo - El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha destacado en Eivissa que el incremento neto de efectivos de la Guardia Civil registrado en 2025 fue de 161 miembros y para este año "seguramente superará los 200".

Rodríguez también ha resaltado el "volumen" en cuanto al número de refuerzos que llegarán a las Islas, también a Eivissa y Formentera, dentro de la operación estival de la Guardia Civil.

Según ha declarado a los medios de comunicación, es una cifra "muy similar o incluso un poco superior" a la del año pasado, aunque se incrementará el tiempo de permanencia de estos efectivos, hasta el 31 de octubre.

Rodríguez ha señalado que el número de refuerzos será también mayor en comparación con otras comunidades.

"El incremento final de efectivos en 2026 en las Pitiusas podrá rondar las 70 plazas. No es cierto cuando se repite insistentemente que el Gobierno no ayuda a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares", ha insistido.

El delegado ha señalado que se está trabajando "en todas las direcciones" tanto con hoteleros como con instituciones para encontrar alojamientos que puedan acoger a los efectivos desplazados a la isla durante la temporada.