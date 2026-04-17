Rodríguez exige al PP que "deje de torpedear" la regularización y pide dimensionar los recursos de las administraciones

Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos en Madrid. - Isa Saiz - Europa Press

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reclamado al PP que "deje de torpedear" el proceso de regularización de migrantes y ha reclamado que las administraciones dimensionen sus recursos para "atender a las necesidades que surgen en cada momento".

De esta manera se ha expresado el representante del Ejecutivo central en el archipiélago en una alocución grabada, al reivindicar que si las instituciones modifican su plantilla durante la temporada turística, se haga también por "los más vulnerables".

En la misma intervención, ha solicitado a los 'populares' "faciliten" a los empleados públicos el "desempeño de sus funciones", como sería la emisión de los informes de vulnerabilidad en los casos que sea requerido.

Por otra parte, Rodríguez ha valorado el desempeño de los profesionales de los servicios públicos y su colaboración en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que se puso en marcha este jueves, con la apertura del plazo telemático de solicitudes y se complementará el lunes, con la puesta en marcha de los puntos de atención presencial.

En ese sentido, ha subrayado que esta regularización, al igual que todas las que se han producido en etapas anteriores, requiere de "la máxima coordinación institucional".

Por este motivo, el delegado ha contactado este viernes con el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, a quien ha trasladado que la Delegación del Gobierno está a disposición de las entidades locales, para aclararles las dudas que puedan tener sobre el procedimiento de regularización.

No obstante, ha destacado que, hasta este viernes, la Delegación "no ha recibido ninguna consulta" sobre la emisión del informe de vulnerabilidad, que es expedida por los ayuntamientos, además de otras entidades acreditadas.