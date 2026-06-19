Rodríguez señala que la carpa del puerto de Formentera no es el sitio adecuado para acoger a menores

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, durante una entrevista con Europa Press en la sede de la Delegación del Gobierno, en Palma, a 5 de agosto de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha asegurado este viernes que la carpa instalada en el puerto de la Savina, en Formentera, es una instalación "pequeña y de custodia policial" hasta que los migrantes son trasladados al puerto de Eivissa, por lo que "no es el sitio adecuado ni oportuno para acoger a menores".

Así lo ha señalado en Eivissa el delegado quien ha contestado a las críticas del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, quien solicitó a la Dirección Insular de la Administración del Estado poder utilizar las instalaciones para acoger a 13 menores migrantes que esta semana llegaron a la isla en patera.

Rodríguez ha reconocido que en Baleares la zona de llegadas de pateras que sigue creciendo es la de Formentera, donde Delegación del Gobierno mantiene dispositivos para atender el flujo migratorio. También ha recordado que la competencia de tutela de los menores migrantes no acompañados es de los Consells.

"Escuché con asombro y con cierto enfado al presidente del Consell de Formentera decir que esta Delegación no había contestado a un requerimiento de una ayuda puntual para acoger durante una noche a unos menores que habían llegado", ha afirmado.

Según Rodríguez, igual que el Gobierno ha puesto en marcha instalaciones para una acogida más humanitaria, "los demás también pueden hacerlo".

El delegado ha asegurado que al Consell de Formentera se le ofreció la posibilidad de que esos menores fueran llevados a una carpa en el puerto de Eivissa, atendida por Cruz Roja, ofreciendo cobijo, "aunque eso no lo dijo el presidente". "Llevamos años pidiendo colaboración y cooperación y en eso estamos", ha insistido.