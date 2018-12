Rosario Sánchez se compromete a dar traslado al Gobierno del 'Manifiesto Valencia' que pide mejor financiación

GRUP PROMOTOR PER UN BON FINANÇAMENT

PALMA DE MALLORCA, 29 Nov.

La Delegada del Gobierno en Baleares, Rosario Sánchez, se ha comprometido este jueves a dar traslado al Ejecutivo central del 'Manifiesto Valencia', un documento que reclama una mejor financiación tanto para Baleares como para la Comunidad Valenciana, según ha informado el Grup Promotor per un Bon Finançament

Así lo han informado desde este grupo, tras reunirse con Sánchez en un encuentro en el que le han expuesto las líneas del documento entregado.

El manifiesto surge de una reunión que tuvo lugar en octubre en Valencia entre la Plataforma per un Finançament Just de la Comunitat Valenciana y la plataforma Per un Bon finançament de les Illes Balears.

Ambas entidades agrupan a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil y reclaman, entre otros asuntos una reforma inmediata del sistema de financiación y que este modelo no debe "discriminar a la ciudadanía por su lugar de residencia.