Sáenz de San Pedro atribuye al PSIB una "campaña del miedo" por las enmiendas de las grandes superficies comerciales

Archivo - Tiendas en el centro comercial Mallorca Fashion Outlet. - MALLORCA FASHION OUTLET - Archivo

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha afirmado que el Govern se ha reunido con el pequeño comercio para informarle sobre las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos relativas a las grandes superficies comerciales y ha reprochado al PSIB recurra a una "campaña del miedo" y la "confusión".

Esta ha sido la respuesta que ha dado el responsable del ramo ante la pregunta de la diputada del PSIB Mercedes Garrido, acerca de con qué sector se ha reunido el conseller para elaborar esta modificación de la iniciativa legislativa.

La parlamentaria ha achacado al conseller que estaría "rompiendo" el consenso sobre el comercio que existiría en Mallorca "desde hace una décadas. Al mismo tiempo, ha asegurado que únicamente se reunió con las patronales Pimeco y Afedeco cuando se conoció esta enmienda.

San Pedro ha subrayado la "transparencia" y la "escucha" del Govern con el pequeño comercio y ha censurado que el PSIB trate de "vender algo que no es cierto", como serían las acusaciones de esta "ruptura" del consenso, y ha recalcado que "no hay cambio del 'estatus quo'".

Así, ha aseverado que el Govern mantiene una misma postura desde hace tiempo que sería de "respeto al equilibrio comercial y el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMa), con "apoyo" al pequeño comercio.

El conseller ha argumentado que el comercio necesitaría "estabilidad, seguridad jurídica y confianza" del Govern, en lugar de "titulares alarmistas", que ha atribuido al PSIB.