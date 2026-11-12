Sáenz de San Pedro expresa su apoyo a la industria tras las críticas por la falta de participación en el plan director

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en una comparecencia en el Parlament.
Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en una comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo
Europa Press Baleares
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 12:37
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   PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha expresado este jueves su apoyo al sector industrial, después de haber recibido críticas por la supuesta falta de participación en la elaboración del plan director de industria.

   Durante su intervención en la Comisión de Economía del Parlament, Sáenz de San Pedro ha señalado que comparte la reivindicación del sector, al considerar que sus representantes son "quienes mejor conocen" el funcionamiento de la industria.

   El conseller ha añadido que su responsabilidad "es escuchar las opiniones, responder con hechos y conseguir que el trabajo realizado se luzca con medidas útiles para la industria balear".

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