Sáenz de San Pedro se muestra orgulloso de la política industrial desplegada: "Tenemos motivos para ello"

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro se ha mostrado este martes en el Parlament orgulloso de las políticas industriales de la legislatura.

"Tenemos motivos para ello", ha afirmado en su respuesta a la pregunta de control del diputado del PSIB Llorenç Pou, que ha asegurado que Sáenz de San Pedro solo será recordado por buscar micros en su despacho y definir como "bendito" el monocultivo turístico.

Según Pou, en los polígonos industriales es más fácil encontrar una discoteca o un chiquipark que una industria.

El conseller, por su parte, ha reivindicado que en la legislatura se han destinado 47 millones de euros para mejorar la competitividad de las industrias y ha subrayado las políticas de su departamento. Sáenz de San Pedro ha dicho a Pou que si le preocupa la industria pida que se impulse la ley estatal de industrias.