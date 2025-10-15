Sáenz de San Pedro se reúne con el Consell de Formentera para avanzar en las soluciones al vertedero de Es Cap. - CAIB

FORMENTERA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, se han reunido con el Consell de Formentera para avanzar en las soluciones que permitan una correcta gestión del vertedero de Es Cap de Barbaria.

Durante la visita a la zona de recepción de residuos, el conseller ha reiterado la voluntad de colaboración del Govern con el Consell Insular, "manteniendo una política de mano tendida para resolver una situación que se arrastra desde hace más de 15 años", según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

Sáenz de San Pedro ha recordado que esta problemática ha generado "la montaña de la vergüenza", con aproximadamente 240.000 metros cúbicos de escombros equivalentes a 80 piscinas olímpicas, "la acumulación más grande de residuos de construcción y demolición de las Baleares".

El conseller ha explicado que, tras acordarse el cierre del área descontrolada el pasado mes de marzo, el Departamento de Residuos del Govern asesora al Consell de Formentera en los trámites administrativos necesarios para poner en marcha una licitación que garantice la gestión adecuada de los residuos generados diariamente.

Paralelamente, las administraciones autonómica e insular trabajan de forma coordinada en un plan de catas, necesarias para identificar los tipos de materiales que componen la montaña de escombros.

"Estamos ante un atentado ecológico. Durante más de 15 años todo el mundo en Formentera ha estado mirando hacia otro lado. Nosotros hemos llegado, lo hemos identificado y nos hemos sentado con el Consell de Formentera para buscar soluciones. Lo primero y más importante ha sido clausurar el vertedero para evitar que siga creciendo y habilitar los procedimientos adecuados para la gestión diaria de los residuos. En cuanto a la montaña de escombros, los técnicos están trabajando en un plan para caracterizar los materiales y, a partir de ahí, determinar las acciones de futuro a seguir", ha indicado Sáenz de San Pedro.

Por su parte, la vicepresidenta insular Verónica Castelló ha confirmado que el Consell trabaja en la próxima licitación para la gestión de los residuos diarios y en la adaptación de un proyecto que permita ofrecer una solución definitiva y a largo plazo al tratamiento de los residuos de la isla.

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha señalado que los Consells están actualizando los planes sectoriales de residuos, un proceso que permitirá, en el caso de Formentera, revisar las necesidades reales de los proyectos previstos y garantizar su ejecución.

Según Viu, "aunque existían planes directores existentes, no se había llevado a cabo ningún proyecto; eran meras declaraciones de intenciones. Ahora el Consell está recuperando algunos de esos proyectos con el acompañamiento técnico del Govern para dotarlos de viabilidad y adaptarlos a las necesidades reales de la isla".

"Nuestro objetivo es disponer de un plan ejecutable, viable y ajustado a la realidad de Formentera. A partir de ahí, trabajaremos conjuntamente para identificar las fuentes de financiación necesarias. Desde el Govern estaremos al lado del Consell para que Formentera disponga, por fin, de las instalaciones que merece para gestionar correctamente sus residuos", ha concluido Viu.