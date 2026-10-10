SALF, el partido de Alvise Pérez, desembarca en Baleares y busca avales para concurrir a las generales desde las Islas

Archivo - El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación impulsada por Alvise Pérez, ha iniciado la recogida de avales en Baleares para concurrir desde el archipiélago a las elecciones del 29 de noviembre.

De acuerdo con la ley electoral, que exige a los partidos sin representación en el Congreso ni en el Senado reunir las firmas de, al menos, el 0,1 por ciento del censo electoral, la formación necesita 1.300 firmas en las Islas.

El llamado enlace provincial de SALF en Baleares, Bernart Bosch, ha hecho un llamamiento a la participación. "Queremos que la voz de decenas de miles de baleares se escuche en el Congreso de los Diputados, y el primer paso es la recogida de avales. Cada firma acerca a la provincia a tener una representación que no deba nada a los partidos de siempre", ha indicado.

La organización ha difundido varios puntos en Mallorca, Eivissa y Menorca a los que la ciudadanía puede acudir a firmar su aval que, según ha recordado Bosch, "no es votar".