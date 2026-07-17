Salud invertirá casi seis millones de euros en el mantenimiento de los centros de salud de Baleares

Archivo - Centro de Salud Arquitecte Bennassar. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al IBSalut para contratar un servicio de mantenimiento integral de los centros de salud y unidades básicas de salud y otros bienes inmuebles adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.

El contrato tiene un valor de 5,7 millones de euros, distribuidos en las anualidades de 2027 a 2029, ha informado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

El nuevo contrato de mantenimiento incluye las reparaciones preventivas y correctivas de los 133 edificios que dependen de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.

Concretamente, se trata de 46 centros de salud y 85 unidades básicas de salud, además de dos inmuebles adscritos a la Gerencia: el espacio formativo de Can Valero y el edificio ubicado en la calle Escola Graduada, ambos en Palma.

El IBSalut también ha recibido autorización para contratar el suministro de reactivos y material fungible y de cesión de un equipo automatizado de espectrometría de masas para realizar determinaciones analíticas especializadas.

Este suministro está destinado al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Son Espases y tiene un valor estimado de 2,6 millones de euros.

También se ha aprobado la tramitación del acuerdo marco del que derivará la contratación del suministro de medicamentos no exclusivos para los centros sanitarios que dependen del IBSalut.

El valor máximo estimado del contrato es de 71.066.499 euros para los 24 meses siguientes a partir del inicio del contrato, más las posibles prórrogas de hasta 24 meses más. Se trata de 400 lotes que corresponden a los fármacos usados más habitualmente en los hospitales del Servicio de Salud.

Además, el Consell de Govern ha autorizado la adquisición de licencias, servicios de soporte técnico y mantenimiento del sistema SISN2+ y la ampliación y mejora de las funcionalidades para adaptar la plataforma a los requerimientos de la transformación digital.

El valor máximo estimado del contrato es de 12.351.426 euros, por un contrato de 24 meses de duración, con posibilidades de prórroga hasta 24 meses adicionales.

El objetivo, ha dicho Estarellas, es garantizar la continuidad operativa del sistema, la correcta configuración y la adaptación permanente a los requerimientos del IBSalut ante la apertura de nuevos centros como Ca Na Majora, el nuevo Hospital Son Dureta y el nuevo centro de cuidados intermedios en la localidad de Felanitx.

Este sistema, implantado en el año 2022, permitirá incorporar nuevas funciones y tecnologías como la historia clínica compartida con el resto de hospitales de Baleares.