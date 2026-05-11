Salud lanza un mensaje de "tranquilidad" ante el hantavirus: "Hay una diferencia muy importante con el covid"

La consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad absoluta" ante los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius, subrayando que el riesgo en Baleares es "muy bajo" y que "hay una diferencia muy importante" con el covid.

Así lo ha apuntado la consellera en la presentación de la Unidad de Transporte Pediátrico Balear en el Hospital Universitario Son Espases, remarcando que este virus es conocido y que no hay ningún residente de Baleares entre los pasajeros del crucero.

Este mediodía se celebrará una reunión del Comité de Enfermedades Infecciosas para hacer un seguimiento de la situación y para conocer las medidas que toma la Comisión de Salud Pública para, ha dicho la consellera, "estar al día de todo lo que sucede en el resto de España".

"El mensaje que hay que dar a los ciudadanos es absolutamente de tranquilidad. El riesgo de que aparezca algún caso aquí en Baleares es muy bajo y realmente hay una diferencia muy importante sobre todo con la covid", ha sostenido.

En esta línea, García ha indicado que sobre el hantavirus se conoce que es una zoonosis, cómo se transmite, los síntomas y que ya hay pruebas para su diagnóstico, a diferencia del covid-19 que no era conocido.