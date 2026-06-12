Salud limita la polémica sobre Son Espases a "ganas de hacer daño" y cree que en sanidad "no se puede hablar de números"

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, presentan a la nueva directora gerente de Son Espases, Cristina Granados - CAIB - Archivo

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha limitado la polémica alrededor del Hospital Universitario Son Espases a las "ganas de hacer daño" de personas a las que no ha identificado y ha defendido que en la sanidad "no se puede hablar de números".

Son, en líneas generales, las explicaciones que este viernes ha dado acerca de las informaciones y acusaciones políticas que han surgido en los últimos días sobre supuestas irregularidades en la gestión de la actividad quirúrgica extraordinaria y el sistema de complementos.

"El primer mensaje que tengo que mandar es hacia los profesionales sanitarios, darles nuestro apoyo absoluto. Y decirle a los ciudadanos de Baleares que tenemos un hospital de referencia con unos índices de calidad muy importantes", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

García ha defendido que todas las decisiones que toman los profesionales se basan "en la evidencia científica, en diagnósticos y en situaciones clínicas". "Me parece inaudito que se pueda insinuar que las decisiones clínicas se basen en otro tipos de intereses", ha recriminado.

Son Espases, ha subrayado la consellera, atiene numerosos procesos médicos de elevada complejidad desde el punto de vista técnico, de personal y de tecnología. "Aquí se está hablando de números y no podemos hablar de números cuando estamos hablando de cirugías y cuando estamos hablando de salud. Es que no podemos hablar de número", ha insistido.

Ha puesto como ejemplo varios tipos de intervenciones quirúrgicas que pueden prolongarse durante todo el día, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche.

"Hay determinadas patologías que requieren de todo ese espacio de tiempo para ser solventadas. Y es el mismo equipo por la mañana hasta por la noche, es un equipo multidisciplinar. ¿Cuánto vale la vida de esa persona? Pues yo creo que no se puede contar en un número, eso es la sanidad", ha sentenciado.

"QUEREMOS CUIDAR A LOS PROFESIONALES"

La consellera ha manifestado su voluntad de "cuidar a los profesionales" del sistema sanitario de Baleares y la ha contrapuesto con las "ganas de hacer daño" de personas a las que no ha identificado a raíz de la polémica de Son Espases.

"Vimos como nos cuidaron durante la pandemia y, por lo tanto, nosotros queremos cuidar a los profesionales para que algún día nos lleguen a cuidar a nosotros. Y nos parece importante que otros estén en una situación en la que quieran lesionar la relación con los profesionales", ha incidido.

García ha cargado entonces con la gestión que el Ministerio de Sanidad ha hecho de la huelga de los médicos para reclamar un Estatuto Marco propio y ha expresado su preocupación por los miles de actos médicos que han sido suspendidos a lo largo de los últimos meses de movilizaciones.

"Hay quien prefiere ver enfrentados a los profesionales, hay quien pretende que con el enfrentamiento entre diferentes profesionales y entre diferentes instituciones se funcione mejor, pero así no funciona la sanidad pública. Siempre estaremos al lado de los profesionales, siempre estamos al lado de tender la mano para resolver los conflictos", ha zanjado.

En una línea similar se ha expresado el director general del IBSalut, quien ha querido hacer "una defensa férrea de la profesionalidad" de los sanitarios de Son Espases y de todo el sistema sanitario.

"Tenemos unos profesionales comprometidos y altamente formados, con un grado de sacrificio enorme y a los que solo deberíamos estar agradeciéndoles ese gran esfuerzo que hacen", ha dicho.

A su parecer, "insinuar" que pueda haber profesionales que "estén tomando decisiones contra los pacientes por interés puramente económico" es una cosa "absolutamente intolerable y que no tiene cabida en un debate serio".

"Es verdad que la organización es compleja y que alcanzar niveles de eficiencia en la organización, que es a lo que aspiramos, requiere de mucho esfuerzo de todas las partes para trabajar de forma coordinada. Y ahí sí que puede haber un debate respecto a esos parámetros", ha concedido.

Ureña, del mismo modo que su superior, ha hecho alusión a los efectos negativos provocados por la huelga médica y ha llamado al Ministerio de Sanidad a atender las exigencias de los sindicatos para poner fin al conflicto.