Salud negocia un nuevo convenio para sumar diez o 12 plazas de alojamiento para pacientes de fuera de Mallorca

Archivo - Quirófano del Hospital Son Espases. - SON ESPASES - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha avanzado que trabajan en un nuevo convenio para aumentar en diez o 12 las plazas dedicadas a los pacientes de Formentera, Eivissa y Menorca que se tienen que desplazar a Mallorca para recibir atención sanitaria.

La responsable sanitaria ha hecho este anuncio durante su comparecencia en el Parlament, a petición de la diputada de Més per Menorca Joana Gomila.

Así, ha reconocido que el Govern es "sensible" a los efectos que produce la doble y triple insularidad, por lo que trabaja en distintos ámbitos para ampliar las plazas y disminuir los desplazamientos de los pacientes, a través de la captación de profesionales. De hecho, ha apuntado que en 2024 se hicieron 500 pernoctaciones menos de menorquines en Mallorca.

Para ello se trabaja en la ampliación de plazas en el Hospital de Son Espases y para ello han estudiado la construcción de un espacio anexo o dentro del centro hospitalario.

Sobre este convenio que ampliará las plazas en una decena ha concretado que va "por buen camino" y ha agradecido a la colaboración con las entidades como Aspanob o Asambib.

En ese sentido, ha aclarado que no hay nuevas asociaciones con las que se haya podido conveniar nuevos alojamientos, puesto que no ha habido solicitudes y estas tienen que cumplir una una serie de criterios de calidad.

García ha aclarado que otro de los puntos desde los que se aborda esta cuestión es la captación y fidelización de profesionales para evitar que los pacientes salgan de sus islas de procedencia al disponer de nuevas prestaciones. Aquí ha puesto el caso de la implantación de la diálisis peritoneal en Menorca.

Gomila ha apuntado que la petición de comparecencia se derivaba de una moción que buscaba agilizar las infraestructuras sanitarias en Menorca, por lo que pedía saber el grado de cumplimiento de estos proyectos.

Además, ha consultado a la consellera por los proyectos para aumentar estas plazas para pacientes desplazados o por el concierto con Can Granada para que estas personas enfermas y sus familiares no se tengan que "preocupar" de dónde dormir cuando tienen que desplazarse a Mallorca por motivos médicos.

No obstante, ha reconocido el aumento de los servicios en el resto de las islas pero ha advertido que "no es suficiente", por lo que ha solicitado una ampliación de las plazas de alojamiento.

Sobre la concesión de Can Granada, García ha puntualizado que esta acabó en 2019 y es una residencia que mayores que no ha tenido interés en reanudarlo.

También ha aclarado que la intención de Salud con el centro de Canal Salat de Ciutadella es dedicarlo a una instalación sociosanitaria pero por el momento no quiere detallar un plan de los servicios que se podrían ubicar allí, debido a que antes se podrían abrir otras infraestructuras que podrían acoger algunas de las áreas previstas.