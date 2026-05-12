Salud prevé que el sistema de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva esté en todos los hospitales en 2027

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García durante una sesión de control en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha previsto que el nuevo sistema de accesibilidad auditiva para personas con audífonos o implantes cocleares esté implantado en todos los hospitales de Baleares en el primer trimestre de 2027.

Así lo ha dicho la consellera este martes en el pleno al ser preguntada por la diputada de Vox María José Verdú, quien ha cuestionado que esta medida acabe tendiendo "un impacto muy limitado" y que sea una iniciativa "más formal que efectiva".

García ha defendido la importancia de este sistema, ya que permite que las personas con discapacidad auditiva "sean capaces de recibir sonido de forma clara y directa".