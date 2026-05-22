Salud suspende esta semana 14.187 actuaciones por la huelga de médicos en Baleares

Archivo - Camas vacías en un hospital. - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares ha suspendido esta semana un total de 14.187 actuaciones a causa de la huelga de médicos convocada contra la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario propuesta por el Ministerio de Sanidad.

Según ha informado la Conselleria de Salud este viernes en un comunicado, la huelga ha provocado la suspensión de 259 intervenciones quirúrgicas, 8.312 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas, así como 5.616 citas de Atención Primaria.

En Mallorca se han suspendido 160 cirugías, 6.866 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas, y 4.583 citas de Atención Primaria. En Menorca, la cifra asciende a 35 intervenciones quirúrgicas, 653 consultas hospitalarias y 211 citas de Atención Primaria. Por su parte, en Eivissa y Formentera se han cancelado 64 operaciones, 793 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas, y 822 citas de Atención Primaria.

El Servicio de Salud ha señalado que las actividades canceladas serán reprogramadas para minimizar el impacto sobre los usuarios.

Asimismo, la Conselleria ha advertido que esta reprogramación supondrá un ligero incremento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas.

Desde el inicio de la huelga, en Baleares se han tenido que reprogramar un total de 77.070 actuaciones médicas.