Salvan a la vida a un joven que sufrió una parada cardiorrespiratoria en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una enfermera y una patrulla de la Policía de Palma han salvado la vida a un joven que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la avenida Comte de Sallent.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 09.25 horas de este martes, momento en que el joven se desvaneció en plena calle y varios ciudadanos requirieron a agentes que patrullaban por la zona para que acudieran de manera urgente.

En el lugar ya se había detenido una enfermera con su vehículo particular para prestar una primera asistencia sanitaria al afectado. Los actuantes comprobaron que el joven no presentaba pulso y solicitaron de manera urgente una ambulancia través de la Base del 092.

Junto a la enfermera, los agentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar y emplearon el desfibrilador semiautomático que portaba el vehículo policial como dotación. Tras una descarga, el paciente recuperó el pulso y comenzó a respirar de nuevo.

Pocos minutos después, una ambulancia de soporte vital avanzado llegó al lugar. Los servicios sanitarios comprobaron que las constantes vitales del joven eran estables y lo trasladaron de urgencia al Hospital Son Espases para su valoración clínica y tratamiento especializado.