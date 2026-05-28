Sant Antoni cierra la playa de s'Arenal por un vertido ocasionado por la rotura de una tubería

Bandera roja en la playa de s'Arenal en Sant Antoni, tras la rotura de una tubería - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha procedido al cierre preventivo de la playa de s'Arenal tras detectarse un vertido de aguas residuales provocado por la rotura de una tubería en la calle dels Amaradors, que ha desembocado en el torrente des Regueró y, posteriormente, en la zona de baño.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la avería se ha producido en la conducción que une el sistema de bombeo denominado La Antigua, encargado de impulsar las aguas residuales desde el núcleo urbano hasta la depuradora.

Como consecuencia de la rotura, se ha producido un desbordamiento en la red de saneamiento que ha alcanzado la red de pluviales y ha terminado desembocando en la playa por gravedad.

Tras detectarse la incidencia, el Ayuntamiento ha activado el protocolo de seguridad y ordenado el cierre temporal de la playa, prohibiendo el baño de manera preventiva.

Asimismo, y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, ha solicitado la toma de muestras del agua para su análisis con el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad sanitaria de la zona de baño.

Los operarios de Aqualia han logrado frenar el vertido y están trabajando en la reparación de la rotura. De forma paralela, se están realizando los trabajos de limpieza y desinfección en la zona afectada mediante tareas de hipercloración.

El cierre preventivo de la playa se mantendrá hasta que quede garantizada la total eliminación del vertido y los resultados de las analíticas confirmen que el agua reúne las condiciones adecuadas para permitir la reapertura al baño.