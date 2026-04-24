Un Sant Jordi "de récord" en Palma deja un incremento de ventas de hasta el 10%: consulta los libros más vendididos

Archivo - Puestos de libros en varios calles de Palma por el Día del Libro y por Sant Jordi. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las librerías de Palma incrementaron sus ventas entre un 5 y un 10 por ciento y buena parte de las floristerías agotaron todas sus rosas en un Sant Jordi que fue "de récord" tanto en lo comercial como en la afluencia de público.

El Gremi de Llibreters ha valorado de forma "muy positiva" la jornada del jueves, que a su parecer demostró "la buena salud del sector y el arraigo de esta celebración en la ciudadanía".

Según los datos recogidos entre los establecimientos participantes, ha informado Pimeco en un comunicado, la mayoría de librerías registraron un incremento de sus ventas de entre un 5 y un 10 por ciento.

Los libros en catalán más vendidos fueron 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa; 'Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro', de Jaume Oliver; y 'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez.

En castellano destacaron 'Comerás flores', de Lucía Solla; 'Maite', de Fernando Aramburu; 'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza; y 'Las gratitudes', de Delphine de Vigan.

En el ámbito infantil los títulos más vendidos fueron 'Conillons amagats', de Tomeu Riera; 'Petit Mallorquinari', editado por Melicotó; 'En Drac y na Coca', de Albert Serra y Max Migue; y 'Què hi ha per dinar', de Caterina Vlriu y Bàrbara Sansó.

ROSAS AGOTADAS

Uno de los elementos más novedosos de este Sant Jordi fue la alianza entre los libreros y la Asociación de Floristas, que por primera vez formaron parte del recorrido principal.

Esta colaboración, muy bien valorada por el sector por su carácter tradicional, se saldó con buena parte de las floristerías agotando las existencias de rosas.

Con todo, ha resumido Pimeco, la del jueves fue una diada de Sant Jordi "más exitosas" de los últimos años y que han reforzado a Palma como "un gran punto de encuentro cultural y comercial alrededor de los libros y la lectura".