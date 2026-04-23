La presidenta del Govern, Marga Prohens, pasea por las paradas del Día del Libro en Palma - EUROPA PRESS

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este jueves los diferentes puestos instalados por las calles de Palma con motivo de la celebración del Día del Libro 2026.

El recorrido ha comenzado en la plaza de Cort, donde se ubica la parada del Institut d'Estudis Baleàrics, y ha continuado por la plaza Marquès del Palmer, la plaza Major y La Rambla.

Prohens ha paseado por las calles de la ciudad y conversado con los libreros, junto con el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, entre otras autoridades.

La líder del Ejecutivo ha aprovechado este día para comprar cinco libros, entre ellos uno infantil para su hija, 'El drac i na coca'. También ha apostado por 'Sales d'espera' de la malloquina Neus Canyelles que, ha dicho, aborda "un tema tan importante como es la salud mental".

Igualmente, ha comprado el libro 'Victorian Psycho' de Virginia Feito; 'Un món esbucat. Joan Alcover i Mallorca' de Andreu Gomila; y 'Mallorca en Llamas' de Manuel Aguilera.

Sobre este último, ha apuntado que la investigación de Aguilera está financiado por el Govern y ha recordado que este año se conmeorará las víctimas "silenciadas" de los bombardeos republicanos en Mallorca. "Es una tarea de investigación rigurosa", ha añadido.

"Me gusta venir sabiendo qué quiero comprar pero también me he dejado sorprender y aconsejar por los libreros, que al final hoy es su día", ha destacado Prohens en declaraciones a los medios, a la vez que ha reivindicado el sector de las librerías al que, ha concluido, el Govern "apoya, respeta y admira".