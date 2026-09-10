Satse exige el cese inmediato de la gerente de Son Espases

Archivo - La gerente de Son Espases, Cristina Granados, comparece en la Comisión de Salud del Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Satse ha exigido este jueves a la consellera de Salud, Manuela García, el cese inmediato de Cristina Granados como directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, al considerar la situación como "insostenible" tanto en la gestión del centro como en las condiciones en las que trabajan los profesionales.

El sindicato ha señalado en un comunicado que esta petición llega después de conocer la dimisión de la directora de enfermería, Natalia Vallés.

Según ha alegado, se trata de una salida "significativa" por producirse tras un momento de gran presión asistencial y después de que la organización haya criticado de forma reiterada la falta de enfermeras y la sobrecarga de trabajo que sufren las mismas.

"Queremos reconocer el trabajo de Vallés durante este tiempo, ya que sabemos que no ha sido fácil y que ha tenido que hacer frente en muchas ocasiones a situaciones en las que, desde gerencia, se ha obviado su criterio y se han tomado decisiones invalidando la opinión de la directora de Enfermería", ha señalado el sindicato.

La dimisión de Vallés se suma a otras salidas que se han producido durante la etapa de Granados. Entre las personas que han dejado sus puestos directivos figuran el director de gestión y servicios generales, Alfonso Macías; su sucesor, José Antonio Visedo, y la responsable de comunicación, Sabrina Vidal, quien ha denunciado públicamente situaciones de trato vejatorio durante su etapa en el hospital.

Satse ha lamentado que Son Espases ocupe titulares de dimisiones, conflictos internos, acusaciones públicas de supuestos tratos vejatorios y problemas de gestión que "solo desprestigian la imagen del hospital y la confianza de sus profesionales".

"Faltan enfermeras, pero ¿quién va a querer venir a trabajar a un hospital que está constantemente en los medios de comunicación por su pésima gestión y no por su excelencia sanitaria como hospital de referencia de Baleares?", ha reconocido el sindicato.

La salida de Vallés ha sido "la gota que ha colmado el vaso" tras un verano en el que se "ha evidenciado la falta de previsión y de capacidad de gestión de la gerencia".

Satse ha criticado este verano la falta de enfermeras y matronas, así como el colapso de urgencias, donde se han llegado a acumular decenas de pacientes pendientes de ingreso.

A esta situación, se suma la polémica por la actividad quirúrgica extraordinaria, en concreto, las denominadas 'peonadas premium' no autorizadas formalmente por el director general del IbSalut, cuyo gasto aumentó un 60 por ciento mientras la actividad quirúrgica descendía un 11 por ciento.

También destacan que ha generado controversia la participación de Granados en una manifestación en Madrid en apoyo a los médicos huelguistas y la de su director médico, Vicente Torres, mientras Son Espases afrontaba problemas de listas de espera y saturación en urgencias.

"El hospital necesita recuperar la estabilidad, el liderazgo y la confianza de sus profesionales, y dejar de ser noticia por sus conflictos internos para volver a serlo por sus avances científicos y asistenciales", ha concluido Satse.