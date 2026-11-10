Sebastià Nadal será el candidato del PP a la alcaldía de Binissalem en las elecciones de 2027 - PP

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local del PP de Binissalem ha elegido a Sebastià Nadal como candidato a la alcaldía del municipio en las elecciones municipales de 2027.

Los 'populares' afrontan esta nueva etapa con ilusión, ganas de trabajar y el objetivo de construir una alternativa de gobierno para Binissalem, según ha trasladado la formación en una nota de prensa.

Nadal, natural de Binissalem y vecino del municipio de toda la vida, es informático de profesión y empresario. También es un gran aficionado al ajedrez, disciplina en la que ha participado en competiciones nacionales e internacionales.

"Tengo en mucho aprecio Binissalem y tengo muchas ganas de trabajar por nuestro pueblo. Tenemos ilusión, tenemos equipo y queremos construir un proyecto que escuche a los vecinos y vecinas y dé respuesta a sus necesidades", ha destacado.

Desde el PP de Binissalem han subrayado que esta candidatura representa una nueva etapa para el partido en el municipio, con la voluntad de "sumar personas, ideas y propuestas de futuro".

"Queremos impulsar el cambio que Binissalem necesita, con un proyecto cercano, ambicioso y pensado para mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas", ha concluido Nadal.