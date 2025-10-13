La sede de la UIB en Pitiusas cierra ante el aviso naranja por lluvias y tormentas

IBIZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sede de la Universitat de les Illes Baleares (UIB) de Ibiza y Formentera ha cerrado este lunes a las 12.00 horas, según ha informado la UIB.
El objetivo es facilitar que estudiantes y personal puedan llegar a sus casas antes del inicio del aviso naranja que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretado a las 14.00 horas por lluvias y tormentas.
SANTA EULÀRIA
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha suspendido este lunes todas las actividades y cerradas las instalaciones municipales.
También ha solicitado a la población que no saque objetos voluminosos a los contendores y que se eviten desplazamientos, evitando zonas inundables, cauces del río y torrentes.