El segundo día grande de las fiestas de Sant Joan en Ciutadella suma ya diez atendidos por los servicios de emergencias

Archivo - Decenas de personas participan en los Jocs des Pla en Ciutadella durante las Fiestas de Sant Joan, a 24 de junio de 2025, en Menorca, Islas Baleares (España). - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo día grande de las fiestas de Sant Joan en Ciutadella suma ya, pasadas las 17.00 horas, al menos diez personas atendidas por los servicios de emergencias por traumatismos y golpes de calor.

La jornada de este miércoles, día de Sant Joan, ha arrancado con los ensayos de los Jocs des Pla, en los que los caballeros han practicado para la celebración de esta tarde.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ciutadella, dos personas han resultado heridas por golpes de los caballos. Una de ellas ha tenido que ser atendida por una herida en la cabeza que ha requerido puntos de sutura.

Tras los ensayos, la fiesta ha continuado con las tradicionales carreras de Ses Voltes y el 'caragol' de Santa Clara, en las que han tenido que ser atendidas ocho personas.

Dos han sido trasladadas a un centro médico, una con un traumatismo y otra con un golpe de calor, y otras seis han recibido asistencia de los servicios de emergencia. El Ayuntamiento, no obstante, no ha concretado los motivos.