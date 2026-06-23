Cargas policiales para disolver una trifulca entre un numeroso grupo de jóvenes en Sant Joan de Ciutadella

Archivo - Un joven con un pañuelo de las Fiestas populares de Sant Joan de Ciutadella, a 23 de junio de 2024, en Menorca, Islas Baleares (España). - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ciutadella y la Policía Nacional han cargado la tarde de este martes para disolver una trifulca entre un numeroso grupo de jóvenes, en las que se han lanzado botellas, durante la tradicional celebración de 'ses avellanes' de Sant Joan.

Según ha explicado el cuerpo municipal, los incidentes que han motivado la intervención policial han ocurrido en la plaza de Ses Palmeres.

Un grupo bastante numeroso de jóvenes han iniciado una trifulca entre ellos en la que se han llegado a lanzar botellas. Los agentes han decidido cargar para disolver la riña y vaciar la plaza para evitar nuevos incidentes.

La Policía Local de Ciutadella ya está analizando lo sucedido para evitar que este tipo de peleas vuelvan a repetirse en el futuro.

Desde el cuerpo han asegurado que será un "punto de inflexión" y que de cara a las siguientes celebraciones de 'ses avellanes' se adoptarán nuevas medidas de seguridad.

DOS HOSPITALIZADOS

En paralelo, durante el transcurso de este martes han ingresado en las urgencias del Hospital Mateu Orfila dos personas con traumatismos causados por caballos.

Según ha informado el Área de Salud e Menorca, uno de ellos es un hombre de 59 años y nacionalidad española que presenta un traumatismo craneoencefálico.

Se quedará en observación durante unas horas más, pero es posible que reciba el alta pronto dado que todas las pruebas a las que ha sido sometido han arrojado resultados normales.

El segundo es un hombre de 24 años, también español y con un traumatismo craneoencefálico leve. Aunque se encuentra en buen estado, permanece en observación médica.

Unas horas antes, el Ayuntamiento de Ciutadella había informado de dos heridos durante la celebración de el Caragol des Born, aunque se desconoce si corresponden con los notificados por el Área de Salud.

El incidente más grave se ha producido en la calle Major des Born en el momento en el que han hecho su entrada el 'caixer senyor', cuando el golpe de uno de los caballos le han causado a la víctima un traumatismo craneoencefálico y ha quedado inconsciente.

Los servicios de emergencias le han trasladado al Hospital Mateu Orfila, donde ha ingresado en estado grave aunque ya recuperada la consciencia.

Una segunda persona ha sufrido un traumatismo craneoencefálico durante el Caragol des Born. Se encuentra en estado leve y ha sido trasladada de forma preventiva a la clínica Juaneda.

Otras cinco personas han tenido que ser extraídas de la multitud tras sufrir sendas lipotimias. La Cruz Roja, además, ha atendido a una persona con contusiones y a otra con una quemadura.

Por la mañana la Cruz Roja ha atendido a cuatro personas que han sufrido lipotimias o golpes de calor durante el 'Primer Toc' en la plaza de la Catedral, donde se han congregado entre 5.000 y 5.500 personas.