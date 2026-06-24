Balance del primer día grande de Sant Joan de Ciutadella: varios hospitalizados, una trifulca y cuatro 'taxis pirata'

Archivo - Decenas de personas durante el Caragol des Born en la Plaça Es Born en Ciutadella durante las Fiestas de Sant Joan, a 23 de junio de 2025, en Menorca, Islas Baleares (España). - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La noche de Sant Joan se ha saldado en Ciutadella con varias hospitalizados, una trifulca multitudinaria y cuatro personas sancionadas por usar sus vehículos como 'taxis pirata'.

Es el balance que han hecho desde la Policía Local de Ciutadella y el Área de Salud de Menorca del primer día grande de las fiestas, en el que no se han registrado incidentes de especial gravedad.

El suceso de mayor relevancia, según han explicado los responsables del cuerpo municipal Francesc Pallicer y Miquel Moll en una rueda de prensa, fue la trifulca multitudinaria ocurrida durante la celebración de 'ses avellanes' en la plaza de Ses Palmeres.

Alrededor de 200 jóvenes protagonizaron una pelea en la que se llegaron a lanzar botellas de vidrio, una actitud que han achacado al hecho de que son "personas de fuera que desconocen la fiesta".

Ante el peligro para la seguridad y el "perjuicio a la tradición", la Policía Local y la Policía Nacional realizaron al menos dos cargas para disolver la riña.

Fue, han subrayado los agentes, una actuación "limpia" que permitió dispersar a los jóvenes que habían causado los incidentes y despejar la plaza. Ninguna persona fue detenida por estos hechos.

Como ya adelantó el jefe de la Policía Local, Diego Pastrana, Pallicer y Moll han asegurado que el cuerpo ha "tomado nota" de este incidente para que no se vuelva a producir en el futuro.

Durante la madrugada se llegaron a congregar en la zona del Pla alrededor de 6.000 personas. Los incidentes más destacados fueron la imposición de cuatro sanciones a particulares que estaban empleando sus vehículos como 'taxis pirata'.

SIETE HOSPITALIZADOS

A lo largo de la jornada festiva los servicios sanitarios atendieron a varias personas, de las cuales siete tuvieron que ser trasladadas a un centro médico u hospitalario.

Durante el Caragol des Born dos hombres sufrieron sendos traumatismos craneoencefálicos causados por el golpe de un caballo. Son dos hombres españoles, uno de 59 años y otro de 24, quienes tras pasar la noche bajo observación en el Hospital Mateu Orfila ya han sido dados de alta.

Por otro lado, según ha indicado el Área de Salud, una mujer de 62 años y nacionalidad española permanece ingresada después de ser trasladada a urgencias por una fractura en un brazo.

Otras cinco personas fueron atendidas y trasladadas durante los 'caragols' de ses Voltes y Santa Clara, aunque ninguno de ellos reviste gravedad. La Cruz Roja atendió a lo largo del día a alrededor de una veintena de personas por contusiones leves, quemaduras, lipotimias o golpes de calor.